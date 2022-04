Stiri pe aceeasi tema

- Florin Citu, a declarat marti, 19 aprilie, despre acuzatiile aduse de liderul PSD Marcel Ciolacu, privind achizitia de vaccinuri, in perioada in care a fost premier, ca „putem sa o anchetam pe Ursula von der Leyen, sa vedem ce a avut in cap cand a facut acest contract cu toata Uniunea Europeana”. „Eu…

- Alexandru Rafila a explicat ca Ministerul Sanatații ar fi avut posibilitatea de a refuza o noua comanda anul trecut, privind achizitia de noi vaccinuri anti-COVID-19. Actualul ministru al Sanatații apune ca fosta conducere a ales, in luna mai 2021, sa accepte doze suplimentare pentru anii urmatori -…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat, marti, ca Romania va primi aproape 40 de milioane de doze de vaccin in 2022 si 2023, situatia cu acestea fiind "complicata". "Ce vom face cu ele inca nu pot sa va raspund, pentru ca sunt cantitati foarte mari, care depasesc capacitatea de stocare in…

- Fostul premier Florin Cițu raspunde acuzațiilor privind numarul mare de doze de vaccin impotriva Covid contractate de guvernul precedent. „Ministerul Sanatații e la PSD de vreo patru luni de zile. Cred ca la ancheta putem sa bagam și iertarea de datorii pe care o facem acum catre sectorul Aparare. Dupa…

- Alexandru Rafila a fost intrebat astazi, 15 aprilie 2022, ntr-o conferinta de presa, la Craiova, ce se intampla cu vaccinurile anti-COVID expirate. „A fost un mecanism complex de gestionare a vaccinurilor pentru ca a fost acel Comitet National CNCAV, a fost implicat Ministerul Apararii, care asigura…

- Romania mai trebuie sa cumpere, in baza contractelor incheiate, ”cantitați importante” de vaccinuri anti-COVID, a declarat vineri ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, care a anunțat ca doreste renegocierea acestor contracte de achizitie, care sunt valabile pana in 2023, relateaza News.ro . „Avem niste…

- Germania vrea sa scurteze perioada de izolare pentru cei care se infecteaza cu SARS-CoV-2. Propunerea a fost facuta de catre Ministerul Sanatatii de la Berlin. Decizia vine in contextul in care numarul celor care se izoleaza din cauza infectiei a ajuns la patru milioane, noteaza Reuters. Persoanele…

- Coalitia a validat marti reducerea temporara, cu 50%, a accizei la carburanti, masura care ar scadea pretul la pompa imediat cu peste 1 leu, a anuntat, marti, pe Facebook, ministrul Finantelor, Adrian Caciu. „Am propus liderilor coalitiei solutia scaderii temporare cu 50% a accizei la combustibil, masura…