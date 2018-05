Stiri pe aceeasi tema

- Romania, dar și Austria, Ungaria și Cehia, vor merge la inaugurarea ambasadei SUA la Ierusalim, eveniment boicotat de celelalte state membre UE, informeaza Haaretz, potrivit Realitatea Tv.Romania, Austria, Ungaria și Cehia au acceptat invitația oficiala trimisa de Ministerul de Externe al…

- Autoritatea Palestiniana a condamnat, sambata, poziția adoptata de Romania, Cehia și Ungaria, care au au blocat planurile de adoptare a unei declarații comune a Uniunii Europene prin care se condamna mutarea Ambasadei SUA de la Tel Aviv la Ierusalim, relateaza agenția Wafa, citata de Mediafax.”Poziția…

- Integratorul IT Trencadis Corp din Baia Mare, firma locala cu cea mai buna pozitionare din clasamentul FT, a inregistrat in perioada 2013-2016 o rata medie de crestere de 100,9%, businessul ajungand la 19,6 mil. lei (4,4 mil. euro) in 2016. Compania din Baia Mare, al carei actionar majoritar este Radu…

- Potrivit datelor comunicate de Eurostat, romanii care lucreaza au, de departe, cel mai ridicat risc de saracie dintre toti cetatenii UE, cu un procentaj de 18,9%. La mare distanta dupa noi, figureaza in statistica de profil state precum Grecia (14,1%) si Spania (13,1%). Pentru referinta,…

- Cel mai mare economist al lumii: “Clujul devine un hub al tehnologiei in Europa” Celebrul economist american Jeffrey D. Sachs, profesor al Universitații din Columbia, susține ca zona Clujului s-a transformat intr-un centru IT și al noilor afaceri in domeniul tehnologiei. Acesta a desființat, la Cluj,…

- Actiunea este destinata promovarii programului Erasmus+ in randul studentilor sai. Aproape 100 de studenti de la toate facultatile universitatii au participat la activitatile pregatite de Biroul Erasmus+ si Liga Studentilor din UAV, din care au aflat despre oportunitatile oferite de mobilitatile…

- Prea multe știri incorecte, vehiculate de presa și de oameni politici, sunt pe piața romaneasca – și despre dobanzi și despre inflație, spune Adrian Vasilescu, consilierul și consultantul pe strategie al guvernatorului BNR, la dezbaterea stiricurate.ro. Chiar și in Comisia care vorbea despre o propunere…

- Tot dinspre centrul continentului, de aceasta data din Germania, va intra in curand pe piata locala o alta marca celebra. Este vorba de retailerul de imbracaminte Kik Textilien, care este deja prezent in tarile baltice, Polonia, Ucraina, Belarus, Rusia si chiar Kazahstan, asta pe langa filialele din…