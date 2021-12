In Romania, in ultimele 24 de ore au fost raportate 916 de cazuri de COVID, in urma a 19.084 de teste. De asemenea, 78 de persoane au decedat, 68 dintre ele nefiind vaccinate. La terapie intensiva sunt internați 910 pacienți, conform datelor finale transmise duminica de autoritați. Pana astazi, 5 decembrie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.786.036 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 10.462 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare. 1.701.727 de pacienți au fost declarați vindecați,…