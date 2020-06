România: 320 de noi cazuri de îmbolnăvire Grupul de comunicare Strategica a anunțat ca pana astazi, 14 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 21.999 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 15.719 au fost declarate vindecate și externate. Avand in vedere creșterea numarului de cazuri noi din ultimele zile, pentru care a fost confirmata infectarea cu noul coronavirus (COVID-19), se reia apelul catre populație pentru respectarea cu strictețe a masurilor generale de protecție sanitara – purtarea maștii in spații inchise, pastrarea distanței fața de alte persoane,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

