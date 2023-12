O femeie din Ploiești, care a suferit un accident vascular cerebral, a fost plimbata 35 de ore, intre spitale, in lipsa unui medic neurolog care sa o trateze. Femeia, in varsta de 75 de ani, a fost adusa inconstienta la spital, in urma unui accident vascular cerebral, la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean Ploiesti, doar ca acolo nu era de garda niciun neurolog. Femeie a fost trimisa cu ambulanta la Targoviste, unde a fost vazuta de un specialist si intoarsa la Ploiesti, unde a mai stat alte 24 de ore la camera de garda, insa nu a putut ajunge niciun neurolog. Astfel, nu exista varianta…