România, 2021. Jurnalist declarat nebun, internat forțat și legat de pat! Sorin Popliuc, realizator de programe la un post de radio din Vaslui, a relatat terifianta experiența medicala pe care trait-o la Spitalul Județean Vaslui. Barbatul povestește ca s-a dus la spital pentru ca avea dureri mari de cap, dar medicul ar fi dat ordin sa fie legat de pat și sa-i fie administrat tratament pentru boli psihice. AUR le cere iertare romanilor: Daca ne mai pierdem calmul uneori, va rugam sa ne iertați ”Incepea sa ma doara capul. Incet, incet, din ce in ce mai mult. Am hotarat sa merg la privat sa imi fac niște analize, nu mi-a ieșit nimic in neregula, in afara de nu știu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Popliuc, director si realizator de programe la postul de radio Smile FM Vaslui, acuza ca s-a prezentat cu dureri de cap la Spitalul Judetean Vaslui, insa cei de acolo l-au internat si l-au tratat pentru afectiuni psihice. Ulterior, barbatul a ajuns la spitalul de Urgența "Nicolae Oblu" din Iași,…

- Pompierul angajat la Institutul Marius Nasta se afla in concediu de șase luni, a declarat managerul spitalului, Beatrice Mahler, informeaza Hotnews . Beatrice Mahler sustine ca pompierul a ajuns la aceasta perioada, dupa ce a combinat concediile medicale cu cel de odihna. Managerul spitalului spune…

- Medicul Beatrice Mahler, managerul Institutului Marius Nasta, sustine ca cei 7 pacienți COVID erau tratați in unitatea mobila ATI din curtea, pentru ca era cea mai buna solutie pentru ei, fiind echipamente performante, informeaza Hotnews . Cei 7 pacienți COVID din unitatea mobila de Terapie Intensiva…

- Secretarul general PSD, Paul Stanescu, a declarat luni la Antena 3 ca in opinia sa Guvernul Florin Cițu va pica in urma unor manifestații in strada: „Ce trebuia sa facem noi cand Klaus Iohannis n-a desemnat premier de la PSD, partidul de pe primul loc? Ce putem sa facem? Nu putem sa facem decat…

- Intrebat de corespondentul Liberatea la Cotroceni, Alina Manolache, despre situația lui Costel Alexe, fost ministru PNL cercetat in prezent de DNA, președintele Klaus Iohannis a declarat ca „penalii nu au ce cauta in funcțiile publice”. Klaus Iohannis a spus, in conferința de presa de azi de la Palatul…

- Eveniment Microbuz implicat intr-un accident rutier la Turnu Magurele/ Doua persoane au fost ranite ianuarie 5, 2021 10:44 Doua persoane au ajuns la spital, in urma unui accident rutier produs, marți dimineața, pe raza municipiului Turnu Magurele, in care au fost implicate un autoturism și un microbuz…

- Sorin Grindeanu, presedinte executiv al PSD, a declarat ca Ludovic Orban trebuie sa ii ceara de urgenta demisia lui Costel Alexe de la sefia CJ Iasi, dupa ce procurorii au cerut ridicarea imunitatii acestuia, fiind suspectat de faptul ca ar fi luat o spaga de 22 de tone de tabla.

- Urmatoarea transa a vaccinului, pentru Romania, intarzie. Coordonatorul Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19, Valeriu Gheorghita, a spus, duminica seara, ca intarzierea urmatoarei transe de vaccin este cauzata de o problema de organizare si soft a…