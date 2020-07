România: 1.151 noi cazuri de coronavirus depistate în ultimele 24 de ore 1.151 noi cazuri de coronavirus au fost depistate in Rominia ultimele 24 de ore din 21.165 de teste prelucrate, iar alte 33 de decese au fost raportate. 357 pacienți sint internați la terapie intensiva. 31 dintre decesele inregistrate sint ale unor pacienți care au prezentat comorbiditați, iar 2 pacienți decedați nu au prezentat comorbiditați. Unul dintre decese este al unei persoane din catego Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

