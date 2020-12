Români vor masiv 5G: Jumătate dintre noi ne dorim un telefon 5G Aproape jumatate dintre romani (48%) intentioneaza sa-si cumpere un telefon nou in urmatorul an, pentru a avea acces la tehnologia 5G, potrivit unui studiu realizat de Motorola si compania de cercetare Cult Market Research, remis, joi, AGERPRES. Studiul expune modul in care se raporteaza romanii la functionalitatile 5G ale telefoanelor mobile si arata ca 48% dintre respondenti intentioneaza sa-si achizitioneze un telefon nou in urmatorul an pentru a avea acces la 5G. Intentia de achizitie este mai crescuta in randul persoanelor cu varste intre 30 si 41 de ani si a celor de gen masculin.… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

