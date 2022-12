Stiri pe aceeasi tema

- Un roman a povestit, pe un grup de calatorii, experiența de care a avut parte, alaturi de alți prieteni, in Austria. Marius Costache a scris ca grupul din care facea parte a fost umilit de polițiștii austrieci. Barbatul descrie experiența ca fiind una extrem de neplacuta și iși incheie povestea intr-un…

- O autospeciala a Biroului Rutier Craiova a fost implicata joi seara intr-un accident rutier pe strada Caracal din municipiul Craiova. Polițiștii se deplasau cu o autospeciala aparținand IPJ Dolj – Biroul Rutier Craiova catre un eveniment rutier, avand in funcțiune semnalele acustice și luminoase. La…

- Un adolescent din Zalau a gasit pe strada peste 3.000 de euro si un card bancar. Tanarul nu a ezitat nicio secunda și a mers la politie pentru a le preda. In aceeasi zi, bunurile au fost restituite proprietarului, insa acesta nici nu stia ca pierduse banii.„La data de 9 noiembrie, la Politia Municipiului…

- Sarbatorile sunt tot mai aproape și tot mai mulți romani iși fac deja planuri și se gandesc ce vor pune pe masa de Craciun și de Anul Nou. Se pare ca, in acest an, tot mai mulți vor sa consume carne de Mangalița. De ce!? Ei bine, pentru ca este considerata mai sanatoasa decat multe alte produse din…

- Inspectoratul de Politie al Judetului Ilfov a primit o sesizare conform careia dintr-o autoutilitara a Postei Romane care transporta bani a disparut un sac in care se afla suma de 278.000 lei. Cel care a sesizat disparitia sacului este soferul autoutilitarei, iar principalul suspect este insotitorul…

- Duminica, 30 octombrie a.c., polițisti din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Brigada Rutiera, aflandu-se in exercitarea atribuțiilor de serviciu, au depistat un barbat, in varsta de 42 de ani, urmarit pentru savarșirea infracțiunilor de viol si tentativa la omor.La data…

- Accident ingrozitor la Sighetu Marmației! O persoana a murit pe loc pe strada Tepliței lovit de tren La data de 27 septembrie, la ora 21.25, polițiștii Postului de Poliție TF Sighetu Marmației au fost sesizați telefonic de catre personalul CFR de serviciu, cu privire la faptul ca a avut loc un accident…

- In timp ce avem in Carei oameni care dorm pe strada, prin Parcul Dendrologic, in fața Garii CFR sau pe unde apuca, cei de la Direcția Sociala din cadrul Primariei Carei se trateaza cu bunatați la o mica intalnire….numita FORUM TEMATIC privind ocuparea in randul persoanelor vulnerabile din Carei. Grupul…