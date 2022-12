Români, sclavi la o fermă din Spania! Cum au fost descoperiți escrocii și cum acționau Trafic cu muncitori romani in Spania, in orașul sevillian Tocina și acuzații extrem de dure pentru membrii unei bande, formata in mare parte tot din romani: trafic de ființe umane și falsificare de documente. Zece persoane care aparțineau unei organizații bine structurate care nu facea altceva decat sa inșele oameni nevinovați dornici sa caștige prin […] The post Romani, sclavi la o ferma din Spania! Cum au fost descoperiți escrocii și cum acționau first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Zece persoane care aparțineau unei organizații bine structurate care nu facea altceva decat sa inșele oameni nevinovați dornici sa caștige prin munca cinstita, in mare parte conaționali romani, au fost arestate.Escrocii promiteau locuri de munca in Spania, evident locuri de munca bine platite, iar dupa…

- Peste 160 de politisti de frontiera romani au participat, in anul 2022, la operatiuni Frontex desfasurate in tari precum Italia, Spania, Cehia, Polonia, Serbia, Moldova si Albania. Potrivit MAI, in primele 10 luni ale anului 2022, Politia de Frontiera Romana a fost implicata in 12 operatiuni comune,…

- Soferii fara RCA vor putea fi descoperiti in trafic. Autoritatea de Supraveghere Financiara propune folosirea camerelor video pentru depistarea masinilor fara asigurare. Proiectul de lege ar putea fi introdus in circuitul legislativ la inceputul anului viitor. Potrivit datelor Politiei Rutiere, anul…

- 93% dintre șoferii romani iși doresc camere fixe de monitorizare pe strazi, pentru reducerea accidentelo, 80% dintre șoferi au declarat ca au fost victime ale agresiunilor in trafic sub forma flash-urilor/claxoanelor, 80% dintre cei chestionați considera ca șoferii mijloacelor de transport in comun…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au prelungit mandatul de arestare emis pe numele unui tanar condamnat la 4 ani si 8 luni de inchisoare pentru trafic de druguri. Bunicul inculpatului, care a vandut 10 grame de canabis unui investigator sub acoperire, a fost condamnat la doi ani de inchisoare…

- Un lucrator de la o ferma de pasari din Spania a contractat gripa aviara la sfarsitul lui septembrie, intr-un caz rar de transmitere la om, si a ramas asimptomatic pana cand a fost testat negativ, fara alte infectii cunoscute, a declarat luni Ministerul Sanatatii de la Madrid. „Pe 28 septembrie 2022,…

- Amenzi drastice pentru șoferii care fac aceasta greșeala! Conducatorii auto care nu țin cont de aceasta regula in trafic risca sa scoata din buzunare nu mai puțin de 2.900 de lei pe loc. ,,Eu am voie sa pun asta pe mașina? Ca arata bine… știți?’‘, a intrebat un șofer curios polițistul din fața sa. Oricine…

- Elevii romani, cele mai puține ore petrecute fizic la școala in pandemie Elevii români sunt printre cei care au mers cel mai puțin fizic la școala în timpul pandemiei de COVID-19, reiese dintr-un raport întocmit de Rețeaua europeana Eurydice și publicat astazi. Studiul vizeaza anul…