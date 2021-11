Români reținuți în Ungaria. Au furat 121 de televizoare dintr-un camion Cinci romani au fost reținuți, fiind suspectați ca au furat 121 de televizoare dintr-un camion, in localitatea ungara Lenti, anunta Poliția ungara, citata de agenția MTI. 121 de televizoare au fost furate de cinci barbati romani, dintr-un camion parcat in localitatea Lenti. Faptuitorii au fost retinuti pe autostrada M7, a anuntat Inspectoratul de Politie al […] The post Romani reținuți in Ungaria. Au furat 121 de televizoare dintr-un camion appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

