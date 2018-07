Români repatriaţi de urgenţă din Siria In urma demersurilor complexe susținute la nivelul Celulei de Criza a Ministerului Afacerilor Externe (MAE), la data de 26 iulie 2018 au fost finalizate procedurile specifice de repatriere din Siria, prin Republica Turcia, a unui grup format din șapte persoane: șase cetațeni romani (dintre care cinci minori) și un cetațean sirian, membru de familie. Repatrierea […] The post Romani repatriati de urgenta din Siria appeared first on eMaramures . Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

