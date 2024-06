Români prinși într-un incendiu de vegetație amplu în Kusadasi – Turcia Incendiile puternice de vegetație din stațiunea Kusadasi pun in pericol viața turiștilor, inclusiv a multor romani. Flacarile, care s-au aprins sambata in padurile din apropierea stațiunii, s-au extins rapid și amenința zonele locuite. Turiștii sunt cuprinși de panica, iar unii și-au facut deja bagajele și au parasit imediat zona. „Fumul inecacios a fost insuportabil, nu […] The post Romani prinși intr-un incendiu de vegetație amplu in Kusadasi – Turcia appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu uriaș s-a produs intr-o stațiune celebra din Turcia, acolo unde iși petrec vacanța foarte mulți romani. Flacarile care s-au extins rapid in mai multe zone din Kușadasi, amenința deja case și hoteluri. Probleme mari din cauza incendiilor de vegetație sunt și in Grecia. Speriați de flacari,…

- Un incendiu uriaș s-a produs intr-o stațiune celebra din Turcia, acolo unde iși petrec vacanța foarte mulți romani. Flacarile care s-au extins rapid in mai multe zone din Kușadasi, amenința deja case și hoteluri. Probleme mari din cauza incendiilor de vegetație sunt și in Grecia.

- Temperaturile extreme iși pun serios amprenta in ultimele zile. In acest moment are loc un alt incendiu de vegetație pe Autostrada Soarelui, din cauza caniculei. Focul a izbucnit in zona localitatii Fundulea, judetul Calarasi, zona in care a avut loc și ieri o situație similara. Incendiu din cauza caniculei…

- Turiștii romani au acum o noua destinație de vacanța la doar un zbor distanța. Compania aeriana Wizz Air a anunțat lansarea unei noi rute directe, de la București la Izmir, cu zboruri operate de trei ori pe saptamana. Aceasta noua conexiune va imbunatați semnificativ opțiunile de calatorie pentru pasagerii…

- Este alerta din cauza caniculei in Grecia, unde multi romani au ajuns in concediu. Oamenii au fost sfatuiti sa nu iasa din casa, situl arheologic Acropole a fost inchis, la fel si mai multe scoli. Prea cald pentru primele doua saptamani din iunie este si in Turcia sau Cipru, unde s-au inregistrat deja…

- Veste nemaipomenita pentru romani! Aceștia vor putea merge in Turcia fara pașaport, doar cu cartea de identitate, dupa 1 iunie, potrivit unui decret semnat de președintele Recep Tayyip Erdogan si aparut astazi in Monitorul Oficial de la Ankara. Potrivit decretului prezidential, cetatenilor romani titulari…

- Un incendiu puternic s-a produs marți la o locuința din Sectorul 2 al Capitalei. Flacarile au cuprins o casa și acoperișul unei alte locuințe invecinate. Pompierii s-au deplasat la fața locului cu un numar impresionant de autospeciale pentru a stinge intr-un timp cat mai scurt valvataia și a limita…

- Incendiile de vegetatie uscata se propaga rapid si pun in pericol culturile agricole din apropiere, mediul si fauna, locuintele si chiar vietile oamenilor. Fumul degajat poate afecta grav traficul rutier, prin reducerea considerabila a vizibilitatii.ISU Constanta face recomandari Reamintim masurile…