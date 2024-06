Români nostalgici după comunism. „Ce frumoasă era uniforma!” Numeroase pagini de Facebook le cultiva romanilor, nestingherite si sub anonimat, nostalgia dupa comunism . Desigur, celor care mai au astfel de nostalgii si aprecieri pentru fostul regim opresiv. Printre postari zilnice despre vedete indoielnice ale vremii, rugaciuni, Sosoaca si alte minuni, romanii sunt asaltati tot mai des de imagini din epoca de trista amintire, pe care sun invitati sa le aprecieze. Si foarte multi o fac. De pilda, administratorii unei pagini de Facebook cu 1,4 milioane de urmaritori, intitulata Amintiri frumoase, au distribuit in ultimele zile fotografii cu uniforma scolara… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

