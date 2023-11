Români luați ostatici de rebeli houthi pe un vas deținut de o companie din Israel Rebeli houthi au capturat in Marea Rosie o nava cu legaturi cu o companie israeliana. Printre membrii echipajului navei sunt și romani. Rebelii houthi au afirmat ca au capturat o nava in zona respectiva, dar au descris-o ca fiind israeliana. „Tratam echipajul navei in conformitate cu principiile si valorile islamice”, a declarat un purtator de cuvant al grupului, fara a face referire la Israel. Rebelii houthi, aliati ai Teheranului, au lansat salve de rachete cu raza lunga de actiune si drone impotriva Israelului, in semn de solidaritate cu militantii palestinieni Hamas care lupta in Fasia Gaza.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

