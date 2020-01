Elena-Gabriela Ruse, Laura-Ioana Paar si Marius Copil s-au calificat in turul al doilea al calificarilor Australian Open. Tot joi, Ana Bogdan a ajuns in turul al treilea (ultimul), in timp ce Patricia Țig a fost eliminate, potrivit HotNews.Elena-Gabriela Ruse (181 WTA) a invins-o, cu scorul de (5)6-7, 7-5, 6-4, pe Usue Maitane Arconada (SUA,131 WTA si cap de serie numarul 28), dupa un meci de doua ore si 27 de minute. In faza urmatoare, Ruse va evolua cu spaniola Nuria Parrizas Diaz ...