- Medicii rezidenti, studentii si elevii in regim de voluntariat in caz de necesitate vor fi redistribuiti, incepand de miercuri, in sprijinul personalului medical din spitale si serviciile de urgenta, a anuntat marti seara seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta din cadrul Ministerului Afacerilor…

- PSD susține adoptarea rapida in Parlament a modificarilor legislative transmise de șeful Grupului de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor inalt contagioase pe teritoriul Romaniei, medicul Raed Arafat. Propunerile au fost transmise Parlamentului in urma apelului facut de PSD, care și-a…

- Raed Arafat, secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, a anuntat ca vrea sa tripleze numarul izoletelor. Numarul cazurilor de coronavirus din Romania a urcat la 17, dupa ce alte doua persoane au fost infectate cu virusul, iar autoritatile…

- Autoritatile au interzis de duminica, în contextul prevenirii unei raspândiri a coronavirusului în România, activitatile publice la care participa mai mult de 1.000 de persoane, fie într-o incinta, fie în aer liber, publice sau private, a anuntat seful Departamentului…

- Update: FRF a ajunțat deja ca meciurile pe care le guverneaza se vor desfașura fara spectatori! „In urma deciziei Guvernului Romaniei, conform careia se interzic adunarile a peste 1.000 de oameni la evenimente sociale, Federația Romana de Fotbal a sistat organizarea de meciuri cu spectatori pentru toate…

- Autoritatile au interzis de duminica, in contextul prevenirii unei raspandiri a coronavirusului in Romania, activitatile publice la care participa mai mult de 1.000 de persoane, fie intr-o incinta, fie in aer liber, publice sau private, a anuntat seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU),…

- Secretarul de stat in MAI Raed Arafat, coordonatorul Departamentului pentru Situații de Urgența, a explicat, duminica seara, intr-o intervenție la un post central de știri, in ce consta tratamentul coronavirusului și de ce este foarte probabil ca și in Romania sa apara imbolnaviri. Acesta a explicat…

- Caz incredibil la Serviciul de Ambulanța din Caraș-Severin. Potrivit unor informații in exclusivitate pentru Realitatea plus, șeful instituției, Adrian Truica, ii punea pe șoferii de pe salvare sa ii urmareasca... fosta iubita. Femeia susține ca i-ar fi scris și i-ar fi cerut ajutorul șefului Departamentului…