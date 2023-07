Stiri pe aceeasi tema

- Din primele informații, micuții au profitat de faptul ca parinții lor se odihneau și au decis sa fuga din casa, relateaza Rotalianul.Parinții au alertat autoritațile imediat cum au sesizat dispariția copiilor. La miezul nopții, scafandrii i-au gasit morți in interiorul unui bazin de irigații din apropierea…

- Formația maghiara ETO Gyor, locul 13 in sezonul trecut in liga secunda din Ungaria, a oficializat, astazi, transferul mijlocașului ofensiv roman Claudiu Bumba (29 de ani). Claudiu Bumba, noul jucator al maghiarilor de la ETO Gyor Claudiu Bumba, fotbalist care fusese pana la data de 30 iunie legitimat…

- A inceput sezonul vacanțelor și foarte mulți romani vor pleca in vacanțe, mulți dintre ei fiind nevoiți sa tranziteze Ungaria pentru a ajunge la destinație. Romanul Alexandru Gabriel Hornea a explicat ca și-a cumparat vinieta pe autostrada, la 3 ore dupa ce a intrat in zona taxabila, iar la 6 luni distanța…

- Ajuns la cea de-a șaptea ediție, evenimentul este o sarbatoare a maghiarilor care locuiesc in județul Alba. Desfașurat in curtea Colegiului Național „Bethlen Gabor”, in cadrul evenimentului au avut loc vernisaje, gala de opereta, concerte și spectacole ale ansamblurilor populare și a unor formații locale,…

- Parchetul de pe langa Tribunalul Olt a anuntat ca barbatul de 50 de ani care si-a ucis concubina in varsta de 28 de ani a fost retinut pentru 24 de ore pentru comiterea infractiuni de omor, anchetatorii stabilind ca el ar fi comis fapta pe fondul geloziei.

- Cei doi copii disparuți in raul Mureș, dupa ce s-au rasturnat cu o barca arhiplina, ar fi fost gasiți in Ungaria. Trupurile neinsuflețite au fost scoase la suprafața dupa 8 zile de cautari ale scafandrilor romani și maghiari. Dupa aproape 9 zile de cautari, apele i-au dus pana in țara vecina. Mai exact,…

- Un grup de 15 tineri a fost reținut de Jandarmi și Poliție sa se urce in trenul catre Constanța, sambata dupa-amiaza, in Gara de Nord. Asupra tinerilor s-au gasut substabțe stupefiante. Cei 15 tineri, dintre care doi din Anglia și trei din Ungaria, mergeau la festivalurile care au loc, zilele acestea,…

- Politistii de frontiera de la Vama Nadlac II au depistat 105 de cetateni din diverse state care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in doua TIR-uri. La Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II s-au prezentat pentru efectuarea formalitatilor de frontiera pe sensul de iesire din…