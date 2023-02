Stiri pe aceeasi tema

- Din informatiile oferite de Ambasada Romaniei la Oslo, a rezultat ca cetateni romani, aflati la munca pe teritoriul Regatului Norvegiei, au devenit victime ale exploatarii prin munca si/sau ai unor inselatorii financiare. Muncitori romani au fost fraudati de compatrioti, care, la adapostul firmelor…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 136 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Norvegia – 59 locuri de munca pentru: muncitor in producție, vopsitor auto, personalcuratenie, electrician, croitor, tinichigiu auto, farmacist, sticlar/slefuitor sticla, …