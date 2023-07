Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe persoane aflate in zonele afectate de incendiu in insula greceasca Rodos au sunat pe numarul de urgenta al misiunii diplomatice romane si au informat ca numarul cetatenilor romani aflati in zona de evacuare ar fi de aproximativ 25-30 si ca sunt in afara oricarui pericol, a anuntat duminica…

- Ambasada Romaniei la Atena a fost contactata de mai mulți romani aflați in zonele afectate de incendii, in insula Rodos, insa nu au fost primite solicitari de asistența consulara, transmite Ministerul Afacerilor Externe (MAE), in urma unei solicitari transmise de G4Media . Potrivit MAE, intre 25 și…

- Republica Elena - menținere cod roșu de canicula și pericol de incendii Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Elena ca Serviciul local de Meteorologie (EMY) a prognozat un cod rosu de canicula pentru intervalul…

- Temperaturile vor atinge 42 de grade Celsius, in intervalul 17-22 iulie, in toata Grecia, aflata sub cod roșu de canicula.Ministerul Afacerilor Externe a emis marți, 18 iulie, o atenționare pentru romanii care se afla sau vor sa mearga in Grecia zilele acestea. „Serviciul local de Meteorologie (EMY)…

- Ministerul Afacerilor Externe a atenționat romanii care se afla sau vor sa mearga in Grecia ca a fost emis un cod roșu de canicula, cu temperaturi care vor atinge 43 de grade Celsius, in intervalul 11-17 iulie, pentru intreg teritoriul țarii.„Autoritațile elene au emis și o avertizare privind creșterea…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie pentru Grecia, unde marti este programata o greva a sindicatului feroviar, astfel ca acest tip de transport va fi afectat timp de 24 de ore. Potrivit MAE, in Republica Elen, sindicatul feroviar (OASA) a anuntat organizarea unei greve,…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie pentru Grecia, unde este anuntata, pentru 1 mai, o greva de 24 de ore in transportul public terestru si maritim. MAE informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Elena ca a fost…

- Totodata, MAE menționeaza ca cei opt cetațeni romani și un cetațean sudanez, membru de familie, care au parasit Djibouti la data de 25 aprilie 2023, cu un zbor militar organizat de autoritațile elene cu destinația Atena, au sosit in Romania in cursul serii de 26 aprilie 2023. MAE a acordat sprijinul…