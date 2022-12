Români, duși să lucreze în condiții de sclavagism la o fermă din Spania - Escrocii le promiteau locuri de muncă bine plătite Escrocii le promiteau oamenilor locuri de munca bine platite, iar dupa ce ii aduceau in Spania le confiscau documentele și le dadeau acte false. Ii exploatau la munci agricole și ii cazau in condiții inumane.Zece persoane care aparțineau unei organizații bine structurate care inșelau oameni nevinovați dornici sa caștige prin munca cinstita, in mare parte conaționali romani, au fost arestate.Escrocii promiteau locuri de munca in Spania, evident locuri de munca bine platite, iar dupa ce ii aduceau in Spania le confiscau documentele și le dadeau documente false. Ii exploatau la munci agricole și… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

