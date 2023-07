Români despăgubiți, în urma unui accident provocat de o mașină cu numere de Ucraina Firma de asigurari din Ucraina obligata sa plateasca despagubiri unei familii de romani. Motivul: o șoferița cu mașina cu numar de Ucraina și familia de romani au fost implicați intr-un accident rutier in Bistrița, care s-a sondat cu spitalizarea celor din urma. In februarie 2020, a avut loc un accident pe Bulevardul Republiciidin Bistrița. Accidentul s-a produs din cauza neacordarii de prioritate din parte șoferiței cu mașina cu numar de Ucraina care a izbit o alta mașina. La bordul mașinii avariate se aflau patru persoane: șoferul, soția lui, tatal șoferului și fiul minor. Cei patru au avut… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

