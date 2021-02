Stiri pe aceeasi tema

- Coordonatorul campaniei de vaccinare impotriva Covid-19, medicul militar Valeriu Gheorghița, anunța ca in acest moment in Romania au fost vaccinate 459 de mii de persoane. „In acest moment in Romania incepand cu data de 27 decembrie au fost administrate un numar de 484.631 de doze la un numar de aproximativ…

- Valeriu Gheorghita, coordonatorul campaniei de vaccinare din Romania, a explicat ca ceio care sunt programați pentru a se vaccina anti-coronavirus au nevoie sa prezinte obligatoriu niște documente. Cei care vin la vaccinare trebuie sa aiba la ei cartea de identitate. Buletinul este scanat inainte ca…

- Peste 92.000 de persoane au primit prima doza de vaccin anti-Covid in Romania pana vineri seara, a anunțat coordonatorul campaniei nationale de vaccinare impotriva COVID-19, Valeriu Gheorghita. Pana la aceasta ora, țara noastra a primit peste 300.000 de doze de vaccin impotriva COVID-19 și mai are disponibile…

- In ultimele 24 de ore in Romania s-au vaccinat 18.000 de cadre medicale. Este cel mai mare numar de persoane vaccinate intr-o singura zi de la debutul campaniei de imunizare. Din 27 decembrie 2020, de la debutul campaniei de vaccinare in Romania, au fost imunizate impotriva Covid-19 76.000 de persoane.…

- Primul oficial din Romania care s-a imunizat impotriva Covid-19 este Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare. Valeriu Gheorghița a fost vaccinat la centrul amenajat in policlinica Spitalului Militar Central din București. Timp de 15 minute de la vaccinare, Valeriu Gheorghița…

- Peste 10.000 de persoane din Romania s-au vaccinat impotriva coronavirusului pana in acest moment, anunța Centrul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva Covid-19 (CNCAV). Potrivit datelor puse la dispoziția CNCAV de catre Institutul Național de Sanatate Publica, pana joi,…

- Președintele Klaus Iohannis ar fi vrut sa fie printre primele persoane care se vaccineaza anti-COVID din Romania pentru a da un exemplu romanilor, insa a fost sfatuit sa respecte strategia de vaccinare pentru a nu genera „speculații”. Chiar medicul militar care coordoneaza strategia de vaccinare, Valeriu…

- Strategia de vaccinare impotriva SARS-CoV-2 in Romania va fi prezentata vineri, de la ora 16.00, la Palatul Victoria, dupa ce a fost aprobata in ședința CSAT, care a fost convocata cu trei zile inaintea alegerilor parlamentare, anunța MEDIAFAX. „Strategia de vaccinare impotriva SARS-CoV-2…