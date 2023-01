Stiri pe aceeasi tema

- Sute de persoane cu handicap din Galați au venit luni, cu noaptea in cap și au format cozi la centrul unde se acorda pachetele de la Uniunea Europeana, chiar in mijlocul minivancanței de Ziua Unirii.

- 23 de lucratori vamali si politisti de la cinci puncte de trecere a frontierei sunt anchetați intr-un dosar de corupție. Aceștia au fost prinși in flagrant de ofițeri ai Directiei Generale Anticoruptie si colaboratori ai anchetatorilor care au lucrat sub acoperire mai bine de un an, ca angajati ai unor…

- De serviciile publice gratuite de tip cantina sociala beneficiaza persoane cu venituri sub cel minim garantat, care este de doar 149 de lei de persoana pentru o luna.Cei care depașesc acest prag, platesc 30% din hrana pe care o primesc. Ajutoarele de hrana, oferite de stat, dar și de ONG-uri sau biserici,…

- Micro-plasticul din alimentație și lichide, in atenția cercetatorilor de la Universitatea „Dunarea de Jos” din Galați. Potrivit specialiștilor, o cantitate mare de micro-plastic poate provoca boli inflamatorii intestinale, cancer, ulcere și boli de piele.

- SPRIJIN… Vasluienii vor primi ajutoarele alimentare de la Uniunea Europeana in prag de Moș Nicolae. Aceștia le vor putea ridica in funcție de categoria in care au fost incluși. Astfel, beneficiarii venitului minim garantat vor putea merge la depozitul Centrului Comercial Proxima Shopping Center Vaslui…

- Cu un buget de trei miliarde de euro, cererea de proiecte lansata de Comisia Europeana in cadrul Fondului UE pentru inovare pune accent pe prioritatile planului REPowerEU, ce va fi supus la vot joi, de catre Parlamentul European, privind pachetul legislativ. Pentru decarbonizarea generala, bugetul alocat…

- Crucile de pe mormintele soldatilor romani din Cimitirul Eroilor din Alba Iulia, in prezent inclinate, deteriorate sau rupte, vor fi inlocuite, printr-o investitie de peste 670.000 de lei, cu unele din beton armat, de catre o firma din judetul Galati, care are la dispozitie opt luni sa finalizeze…

- Pachete cu alimente care cantaresc 24 de kilograme, pentru aproape doua milioane de romani. Ajutoarele de la Guvern vor fi impartite oamenilor inainte de sarbatorile de iarna, a anuntat ministrul Marcel Bolos, miercuri, la Antena 3 CNN.