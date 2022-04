Stiri pe aceeasi tema

- Justiția din Portugalia a anuntat, vineri, ca in urma unor percheziții, a fost arestat rabinul comunitatii evreiești din Porto, in cadrul unei anchete privind naturalizarea descendentilor evreilor, de care ar fi beneficiat și miliardarul rus Roman Abramovici, proprietarul clubului de fotbal Chelsea,…

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea, transmite miercuri ca autoritațile romane continua demersurile pentru aducerea in țara a copilului aflat in plasament in Danemarca, cand starea sa de sanatate va permite acest lucru. Ea a trimis o scrisoare primarului localitații unde s-a nascut copilul. Fii…

- Mai multe inspecții ale autoritaților germane și ale Inspectoratului Olandez al Muncii in Emmerich am Rhein și Geldern au scos la iveala situația deplorabila in care erau cazați zeci de muncitori romani angajați la un abator din Olanda, scrie publicația De Gerlderlander, citeaza

- Doi frați de cetațenie romana au fost condamnați de Curtea de Apel din Amsterdam pentru agresiune publica, dupa ce a avut loc o lupta in Cartierul Roșu, unde un barbat in varsta de 32 de ani a fost ucis. Victima sarbatorea petrecerea burlacilor.

- Politistii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontiera Botoșani, pe perioada desfasurarii unei actiuni specifice in zona de responsabilitate, au descoperit si indisponibilizat un autoturism care figura in bazele de date ca fiind furat, alerta introdusa de catre autoritatile…

- Potrivit anchetatorilor, in noaptea de luni spre marți, cei doi ar fi injunghiat mortal un compatriot de 64 de ani, la Sarcelles.Trupul neinsuflețit al acestuia a fost descoperit de un trecator, langa centrul sportiv Nelson-Mandela. Serviciile de urgența au intervenit rapid la fața locului, insa nu…

- Investițiile in „infrastructura” școlara la Ghiroda continua. Autoritațile au bagat mulți bani ca viitorul comunitații sa aiba condiții bune de a face sport, dar și de a invața. De aceasta data este vorba despre investițiile in școli și gradinițe. „Cea mai valoroasa resursa a unei comunitați sunt oamenii,…

- „Epoleții” din sursa externa: Ce condiții trebuie sa indeplineasca un civil pentru a se angaja ca polițist „Epoleții” din sursa externa: Ce condiții trebuie sa indeplineasca un civil pentru a se angaja ca polițist La fel ca polițistul din Buzau , și cel din Capitala , care a lovit mortal cu mașina o…