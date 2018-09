Stiri pe aceeasi tema

- What’ s UP a parasit competiția „Exatlon”, dupa o perioada presarata cu conflicte cu unii dintre coechipierii lui. A suprins pe toata lumea cu aceasta decizie, mai ales ca a dovedit pe trasee ca e un sportiv in adevaratul sens al cuvantului. Conflictele in care a fost implicat i-au erodat insa determinarea…

- What’s UP a parasit emisiunea Exatlon. Artistul nu a putut face fața presiunilor impuse de concurs și, in plus, a intrat in divergențe cu mai mulți concurenți printre care și cu Lili Sandu. What’s UP se pare ca s-a acomodat destul de greu la Exatlon și nu reușea sa fie pe aceași lungime de unda cu niciunul…

- Un Mercedes cu numere romanești a fost vazut de mai multe ori langa casa lui Sergei Skripal din Anglia inainte ca fostul spion rus sa fie otravit cu un agent neurotoxic, scrie tabloidul britanic Daily Mail. Potrivit martorilor, &ici...

- Brighton, clubul lui Florin Andone, l-a transfeat pe iranianul Alireza Jahanbakhsh (24 de ani) și a stabilit un nou record al clubului. Alireza Jahanbakhsh a fost golgeterul ediției precedente de Eredivisie, marcand 21 de goluri in tricoul celor de la AZ Almaar. Oficialii clubului britanic nu au vrut…

- Tristan Tate și fratele lui, Andrew, au acum o situație financiara de invidiat, insa nu copilaria lor a fost una grea. Iubitul Biancai Dragușanu a fost sarac, iar familia lui s-a mutat din SUA in Anglia, pentru a-și putea intreține copiii. Mai mult, tatal baieților i-a parasit pe cand aceștia erau foarte…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea a fost eliminata din primul tur al turneului pe iarba de la Eastbourne (Anglia), dotat cu premii de 917.664 dolari, dupa ce a fost invinsa duminica de rusoaica Anastasia Pavliucenkova cu 2-6, 7-5, 6-4, scrie Agerpres. Sorana Cirstea, 28 ani, nr. 49…

- Dinu Șovea a scris inca o data despre viața sa din strainatate și despre ce i s-a intamplat. "Am fost si eu cocalar ca voi. Imi amintesc cu zambetul pe buzele… de jos, cum ma laudam in ’93-’94, cu o tigaie de Audi A3, luata din Germania de noua. Vreo 35 de mii de EURO dadusem pe ea, dar ma…

- „Galbenele si ulcior”, tablou semnat de Stefan Luchian, a reaparut in ochii publicului, dupa aproape 100 de ani in care a stat ascuns in colectii private. Lucrarea a fost adjudecata, marti seara, la o licitatie organizata in regim duplex Bucuresti- Iasi.