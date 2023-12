Români care construiesc România Spitale, scoli, aeroporturi, blocuri de locuinte, sali de sport, patinoare, piscine, centre de primiri urgente si nu numai. Sute de proiecte ale unei firme cu capital 100% romanesc, care de 30 de ani construieste, la propriu, Romania. Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

Sursa articol si foto: jurnalul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, luni seara, ca nu este de acord cu majorari de taxe si impozite, fiind de parere ca ar trebui acordata o mai mare atentie colectarii, care este „la un nivel catastrofal”. „Eu nu stiu daca trebuie marite taxele sau nu. Ei au facut bugetul. Din punctul meu…

- Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, a dezvaluit planurile Ministerului Justiției pentru anul 2024, care includ o creștere moderata a bugetului și construcția a doua noi penitenciare in Romania, reprezentand primele astfel de proiecte dupa o perioada indelungata. In cadrul unei conferințe de presa susținute…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a afirmat, miercuri seara, referindu-se la tratarea marilor arsi, ca lucrurile s-au schimbat foarte mult fata de acum 8 ani cand s-a produs incendiul din Clubul Colectiv. Rafila a precizat ca se lucreaza la toate cele trei centre de mari arsi, cel mai avansat fiind…

- Ministrul Justiției Alina Gorghiu a anunțat marți, la finalizarea lucrarilor de extindere a Tribunalului Gorj, ca șapte noi sedii de instanțe vor fi construite in țara cu bani imprumutați de Guvern de la Banca Internaționala pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD).Proiectul de extindere a Tribunalului…

- Un nou control a avut loc in Buzau, unde mai multe instituții sanitare au fost amendate de inspectorii DSP. Iata ce nereguli au gasit autoritațile, dar și ce sancțiuni au aplicat autoritațile!

- Patru pacienti raniti in urma exploziilor de la Crevedia se afla internati in continuare in spitale, unul dintre acestia fiind intubat si ventilat mecanic. Potrivit Ministerului Sanatatii, trei pacienti se afla internati in spitale din strainatate si unul in Romania la Spitalul Judetean de Urgenta „Pius…

- La initiativa Ministerului Sanatatii, Guvernul Romaniei a aprobat o Hotarare de Guvern pentru finantarea proiectului "Sistem informatic pentru evidenta clinica a sectiilor A.T.I. S.I.E.C ndash; A.T.I. .Proiectul de investitii se afla in plin proces de implementare si are ca obiectiv digitalizarea celor…

- Suprafata impadurita a Romaniei a crescut si creste in continuare, dupa cum reiese din datele Inventarului Forestier National (IFN), iar acest sector economic al Romaniei contribuie cu 3,5 - 4% la Produsul Intern Brut (PIB), in fiecare an, se arata intr-un comunicat de presa al Asociatiei Forestierilor…