- Funeraliile Reginei Elisabeta a II-a. Ce știm pana acum In Regatul Unit și peste tot in lume, oamenii se pregatesc sa iși ia adio de la Regina Elisabeta a II-a, care a murit la 96 de ani pe 8 septembrie. In continuare, aflați tot ce se știe pana in prezent despre funeraliile Reginei. Cand vor avea loc…

- Presedintele Emil Constantinescu a semnat in cartea de condoleante deschisa la Ambasada Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord: „In aceste momente, cand popoarele Regatului Unit iși insoțesc Regina pe ultimul drum, aduc omagiul meu personalitații sale excepționale. Imi amintesc cu emoție…

- Procesiunea cu sicriul din stejar asezat pe un dric dureaza mai multe ore, trecand prin mai multe localitati, permitand multimilor sa-i aduca un ultim omagiu reginei. La Edinburgh, trupul neinsufletit al Elisabetei a II-a va fi depus la Palatul Holyroodhouse, unde va ramane pana luni. LIVE BBC De…

- Tricia si Ray Pont au sarbatorit joi, 8 septembrie, 60 de ani de casnicie, aceeași zi cand regina Elisabeta a II-a s-a stins din viața. Tot atunci, o felicitare semnata de mana suveranei a ajuns la cei doi, care au descris pentru BBC emoțiile care i-au incercat atunci cand au citit-o. Toate cuplurile…

- Canada l-a proclamat pe Charles drept Rege sambata in cadrul unei ceremonii simbolice care a avut loc la reședința oficiala din Ottawa a guvernatorului general, reprezentantul monarhului in Canada care indeplinește atribuțiile de șef al statului in numele coroanei, relateaza Reuters . Premierul canadian…

- update Charles va fi proclamat oficial monarh la o reuniune istorica a Consiliului de Aderare de maine la Palatul St James. Noul sau rol va fi oficializat sambata in prezența a 200 de membri ai Consiliului Privat, care sunt in mare parte foști și actuali politicieni, dar și alte oficialitați. Incoronarea…

- Liz Truss, actualul ministru britanic de Externe a caștigat șefia Partidului Conservator din Marea Britanie și, astfel, va deveni prim-ministru, urmand sa-l inlocuiasca pe Boris Johnson. Liz Truss l-a invins in „finala” pe Rishi Sunak, fost ministru de Finanțe in cabinetul lui Johnson. Votul membrilor…

- Oficiul Național de Statistica (ONS) de la Londra a anunțat ca, pe fondul crizei, economia Marii Britanii s-a contractat in al doilea trimestru al anului 2022. Banca Naționala a estimat ca, incepand cu ultimele trei luni ale acestui an, economia regatului va intra intr-o lunga recesiune. Abia in primul…