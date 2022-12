Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat care vorbea in limba romana și-a rupt pașaportul in fața personalului din aeroport, dupa ce a strigat și injurat, nemulțumit ca nu se poate imbarca in aeronava. Luton este unul dintre aeroporturile unde au fost anulate zboruri, in contextul vremii aspre din Marea Britanie. Acolo, sute de romani…

- Pasagerii se confrunta luni cu intarzieri și anulari pe aeroporturile din Marea Britanie, dupa ce o furtuna de zapada a paralizat zona. Un zbor care trebuia sa ajunga in Cluj-Napoca din Luton in aceasta dimineața a fost intarziat peste 10 ore.

- Ninsoarea, poleiul și ceața au afectat drumurile, caile ferate și aeroporturile din Marea Britanie. Mai multe curse aeriene au fost amanate, iar pe rețeaua feroviara se inregistreaza intarzieri, anunța autoritațile britanice.

- Sute de romani sunt blocati de mai multe ore pe doua aeroporturi din Marea Britanie, avioanele care ar fi trebuit sa le aduca in tara au fost anulate din cauza ninsorilor. Acestia au asteptat intreaga noapte pe aeroport, au dormit pe scaunele din salile de asteptare, iar unii dintre ei au dormit chiar…

- Sute de romani sunt blocați de mai multe ore pe doua aeroporturi din Marea Britanie, zborurile care ar fi trebuit sa ii aduca in țara au fost anulate din cauza ninsorilor puternice. Sute de pasageri sunt blocați pe aeroportul din Londra. Aceștia au așteptat intreaga noapte pe aeroport, au dormit…

- Sute de romani sunt blocati de mai multe ore pe doua aeroporturi din Marea Britanie, avioanele care ar fi trebuit sa le aduca in tara au fost anulate din cauza ninsorilor. Sute de pasageri sunt blocati pe aeroportul din Londra. Acestia au asteptat intreaga noapte pe aeroport, au dormit pe scaunele…

- Aproximativ 100 de romani sunt la un pas sa fie evacuați din Aeroportul Amman, din Iordania. Din cauza ceții dense, aeronava Tarom care trebuia sa-i aduca in țara, nu a mai putut ateriza, fiind redirecționata catre Cipru. Este vorba de zborul Ro 187. Potrivit unuia dintre pasageri, zborul a fost anulat…

- Au fost momente de panica, sambata la amiaza, pe Aeroportul „Stefan cel Mare" Suceava. Catorva pasageri li s-a facut rau si unii au lesinat intr-un avion blocat pe pista din cauza unei defectiuni tehnice. Oamenii au fost tinuti inchisi in avion, fara aer conditionat, la temperaturi ridicate. Este vorba…