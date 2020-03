Români blocați pe aeroport în Spania – apel disperat „Ne-ați lăsat aici ca pe niște câini… Mai suntem ai României?” VIDEO Mai mulți cetațeni romani care au ramas blocați in Spania au facut un apel disperat din aeroport, la Barcelona, cerand ajutor sa ajunga in țara. Ei spun ca se simt abandonați și se intreaba daca mai sunt ai Romaniei sau nu. „Avem o rugaminte la dumneavoastra, va rugam frumos sa ne ajutați sa plecam din Spania. Ne-ați lasat aici ca pe niște caini. Din aeroportul din Barcelona nu mai avem alta intoarcere. Aici ramanem sau ne duceți in țara. Nu avem nici servici și nici bani. Am fost dați afara de la servici și nu avem unde sa stam pe strazi. Ce faceți cu noi, mai suntem ai Romaniei, sau nu?”, spun… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

- „Nu mai avem nici serviciu, nici bani, nu avem unde sa stam pe strazi. Toate țarile iși aduc oamenii acasa, noi stam aici. Ce faceți cu noi?", au transmis romanii prin intermediul unei filmari care a ajuns pe internet.

