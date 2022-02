Stiri pe aceeasi tema

- Mesaj din Spitalul nr. 3 din Ivano-Frankivsk de la 150 de kilometri de Romania, unde au fost bombardate aeroportul și o unitate militara Ivano-Frankivsk este orașul din vestul Ucrainei unde nimeni nu credea ca Putin va ataca. Dar asaltul Rusiei este total. Un medic psihiatru din oraș a raspuns apelului…

- Insula Șerpilor din Marea Neagra, aflata la 45 km de Romania, a fost capturata de forțele ruse, a declarat Poliția de Frontiera a Ucrainei, potrivit CNN. Infrastructura de pe insula a fost distrusa in urma unui atac aerian și a unui bombardament de artilerie, dupa o tentativa eșuata de debarcare a trupelor…

- Forțele ucrainene riposteaza la atacurile rusești Harkov, 24 februarie 2022. Foto: ARIS MESSINIS/ AFP RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI- Forțele ucrainene riposteaza la atacurile rusești lansate la primele ore ale dimineții. Însarcinatul cu afaceri al Ucrainei în România,…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca Romania condamna ferm agresiunea ilegala si neprovocata a Rusiei impotriva Ucrainei, informeaza AGERPRES . „Din pacate, in aceasta dimineata, Federatia Rusa a ales calea reprobabila si complet ilegala a violentei armate masive impotriva unui stat independent…

- Seful statului Klaus Iohannis a discutat la telefon cu presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, in care a reiterat faptul ca Romania sustine suveranitatea si integralitatea teritoriala a Ucrainei si este dispusa sa ofere asistenta umanitara, in contextul agresiunii militare a Rusiei. „Am avut o convorbire…

- Rusia a inceput asaltul asupra Ucrainei, mai multe explozii fiind raportate in Odesa, Mariupol, Harkov, Nipru și Kramatorsk. Mircea Lucescu se afla in Kiev și spune ca nu are de gand sa se intoarca in Romania: ar fi un semn de lașitate.

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat ca exista riscul real ca Rusia sa invadeze Ucraina. Stoltenberg arata ca este posibila o incercare a Rusiei de a schimba Guvernul de la Kiev, dar și o serie de atacuri cibernetice la scara larga. ”Exista un risc real pentru ca ceea ce…

- NATO analizeaza sporirea prezenței sale militare în statele baltice și în Polonia în cazul în care Rusia își va menține soldații în Belarus dupa exercițiul militar ce are loc acum acolo, a declarat luni șeful comitetului militar al alianței, potrivit Reuters. Rusia…