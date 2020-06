Stiri pe aceeasi tema

- Doi romani din Germania se afla in stare critica dupa ce au fost injunghiati in plina strada. Masina in care se aflau a fost flancata pe o strada din Dusseldorf, de alte doua masini din care au coborat atacatorii.

- Potrivit primelor investigatii, pasagerii BMW-ului, trei cetateni romani de 26, 39 si 52 de ani, se deplasau pe Deutzer Strasse, in Dusseldorf, miercuri seara. Un autoturism Mercedes s-a oprit in fata BMW-ului si un VW Golf in spatele acestuia. Apoi, persoane necunoscute au deschis usile BMW-ului si…

- Un numar de 192 de cetațeni romani, blocați in Germania și Austria din cauza pandemiei, au fost aduși in țara cu doua curse Tarom, anunța, joi seara, oficialii Ministerului Afacerilor Externe...

- Vineri, la ora 11, un avion Corendon Airlines cu muncitori români de la Nuremberg va ateriza pe Aeroportul Internațional „Avram Iancu” din Cluj-Napoca. „Este vorba de un singur avion, cu 117 lucratori. Sunt repartiați cu ajutorul unei curse speciale”, a…

- O parte dintre muncitorii romani ajunși in Germania au probleme: angajatorii sunt amenințați cu anchete penale și patronii nu respecta masurile de carantina, transmite postul Deutsche Welle, care a realizat o investigație pe aceasta tema. Marius Hanganu, consilier in cadrul programului Faire Mobilitat,…

- Primii 150 de muncitori romani sezonieri care au plecat spre Germania, pe fondul pandemiei si inchiderii granitelor, au decolat joi, de pe Aeroportul International din Sibiu, cu destinatia Dusseldorf, a declarat purtatoarea de cuvant a aeroportului, Alexandra Pacurar. "Avionul a decolat la ora 12.10…

- Scandal monstru in trafic dupa producerea unui accidentrutier in Buzau. O femeie a fost lovita in plina strada de soția șoferului carea provocat accidentul și nimeni nu a intervenit.Scenele au avut loc in jurul pranzului intr-o localitate dinBuzau, cele doua mașini circulau din sensuri opuse și s-au…

- Locuitorii din orasul german Dusseldorf vor avea ocazia sa participe la slujbele de Pastele catolic din acest weekend, in ciuda pandemiei de coronavirus, datorita unui cinematograf tip drive-in, relateaza marti agentia DPA. Un podium si un altar vor fi amenajate in interiorul cinematografului…