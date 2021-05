Români arestați în SUA după jefuirea unui templu budist. Tactica prin care dădeau lovitura Șase romani – cinci femei și un barbat – au fost arestați dupa ce au atacat și jefuit un templu budist din SUA. Romanii au gasit o tactica ingenioasa prin care au reusit sa dea lovitura. Tactica e metoda rugaciunilor, pe care au aplicat-o cu succes de zeci ori la temple din mai multe state. Cele patru romance, membre ale bandei, frecventau templele budiste si cereau sa fie binecuvantate. Odata intrate in temple, una se prefacea ca are nevoie de o toaleta si distragea atentia, timp in care celelalte romance furau banii si bunurile gasite. Pe 18 aprilie, metoda nu a functionat. Insa, echipa a revenit… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai recente studii arata ca romanii sunt nerabdatori sa calatoreasca din nou, cei mai mulți avand deja planuri pentru concediu. Principalul motiv pentru care romanii iși doresc sa plece in concediu este stresul generat de restricțiile anti-pandemie impuse in ultimul an. Potrivit unui studiu realizat…

- Reprezentanții Oxford spun ca sunt in așteptarea mai multor informații despre problemele rare de coagulare a sangelui la adulții care l-au primit, a relatat marți Wall Street Journal. Studiul pediatric condus de Oxford a inceput la jumatatea lunii februarie și are ca scop testarea vaccinului la peste…

- Președintele Klaus Iohannis este de parere ca in București se impun masuri suplimentare. Declarațiile șefului statului vin in contextul in care zilele acestea autoritațile discuta despre plasarea Capitalei in carantina. „Trebuie ca cei din Comitetul bucureștean sa fie ințelept și sa ințeleaga acest…

- Incepand cu data de 1 martie, toate țarile membre ale Uniunii Europene au adoptat o noua eticheta de energie pentru aparatele de uz casnic. Decizia vine pe fondul prioritații pe care Comisia Europeana a stabilit-o in ceea ce privește creșterea eficienței energetice. Din acest punct de vedere, Romania…

- Scene incredibile la Targu Mureș, acolo unde o femeie a fost reclamata la poliție pentru ca plimba pe strada cadavrul unui barbat. Defunctul era plimbat intr-un tomberon, au constatat oamenii legii care s-au prezentat la sesizare. Se pare ca e vorba de un posibil omor, iar din primele informații…

- Pe timpul pandemiei romanii au cheltuit pe vacanțele din afara țarii aproximativ 3 miliarde de euro, jumatate fața de suma cheltuita in 2019. Romani vs straini Vacanțele au fost evident mai puține in 2020, astfel ca romanii nu au mai plecat atat de des in strainatate, dar nici strainii nu au mai venit…

- Consultantul imobiliar canadian Avison Young, prezent și in Romania din 2017, anunța extinderea in CEE prin deschiderea unui nou birou in Ungaria, la Budapesta. Compania canadiana va avea o afiliere strategica cu firma de asset management Limehouse din Ungaria, care iși va opera de acum serviciile de…

- Junta militara care a preluat puterea in Myanmar a oprit internetul sambata, in condițiile in care mii de persoane au ieșit pe strada in Yangon pentru a denunța lovitura de stat și a cere eliberarea liderei alese, Aung San Suu Kyi, transmite Reuters. In primele astfel de manifestații de dupa ziua…