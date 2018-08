Stiri pe aceeasi tema

- Doi cetateni romani au fost arestati sambata, 4 august, la New Delhi, in India, sub suspiciunea ca au piratat conturile a peste 300 de utilizatori de ATM-uri din mai multe zone din India, informeaza Politia locala, citata de Agerpres . Se crede ca barbatii au furat circa trei milioane de rupii (44.000…

- Doi cetateni romani au fost arestati sambata la New Delhi sub suspiciunea ca au piratat conturile a peste 300 de utilizatori de ATM-uri din mai multe zone din India, informeaza politia, citata de Reuters. Se crede ca barbatii au furat circa trei milioane de rupii (44.000 de dolari) numai de la ATM-uri…

- Doi cetateni romani au fost arestati sambata la New Delhi sub suspiciunea ca au piratat conturile a peste 300 de utilizatori de ATM-uri din mai multe zone din India, informeaza politia, citata de Reuters.Se crede ca barbatii au furat circa trei milioane de rupii (44.000 de dolari) numai de…

- Se crede ca barbatii au furat circa trei milioane de rupii (44.000 de dolari) numai de la ATM-uri din orasul Calcutta, din estul tarii, dar suma totala ar putea fi mai mare, a declarat Praveen Tripathy, comisar in sectia de detectivi a politiei din oras. Barbatii au fost prezentati unui tribunal…

- Doi cetateni români au fost arestati sâmbata la New Delhi sub suspiciunea ca au piratat conturile a peste 300 de utilizatori de ATM-uri din mai multe zone din India, informeaza politia, citata de Reuters.

- Un adolescent in varsta de 18 ani si o fetita in varsta de 11 ani, ambii romani, sunt banuiti ca ar face parte dintr-o banda care fura si cloneaza carduri bancare in statul american Texas.

- O fetița de 11 ani a fost violata de 18 barbați in India. Barbații au fost arestați dupa ce au violat-o pe minora care locuia in același complex de apartamente cu ei din orașul Chennai, situat in estul...

- IPJ Cluj anunța astazi, printr-un comunicat de presa, ca cei doi barbați din Cașeiu, reținuți pentru tulburarea ordinii și liniștii publice, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. Numai ca… nici vorba! Cei doi sunt liberi și se afla sub control judiciar! ”Barbatii retinuti de politistii dejeni…