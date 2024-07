Mai mulți cetațeni romani au fost arestați in Croația, dupa ce s-a descoperit ca ar fi comis o serie de spargeri in 31 de apartamente situate in comitatele Split-Dalmația și Dubrovnik-Neretva. Aceștia ar fi produs pagube in valoare de aproximativ 100 de mii de euro. Conform informațiilor oferite de poliția din comitatul Dubrovnik-Neretva și preluate […] The post Romani arestați in Croația. Au spart apartamente și au furat lucruri in valoare de 100.000 de euro appeared first on Puterea.ro .