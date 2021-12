Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din orașul Singen, din sudul Germaniei, investigheaza un grup infracțional organizat, alcatuit din cetațeni romani. Indivizii ar fi fraudat companiile de asigurari, in repetate randuri, informeaza Antena3 . Infracțiunile s-au petrecut incepand cu luna octombrie a anului trecut. Potrivit…

- Doi ofițeri ai poliției care au fost victimele unui furt, dupa serviciu, i-au prins pe autorii romani, dar apoi i-au maltratat și insultat in mod xenofob, scrie site-ul german de știri TAG24 . Cei doi polițiști sunt acum anchetați. Nu erau de la serviciu și voiau sa-și bea berile de dupa ieșirea din…

- Joachim Sauer, sotul cancelarului german Angela Merkel, a renuntat marti la stilul rezervat care a marcat de obicei declaratiile sale publice si a deplans "lenevia" germanilor care ezita inca sa se vaccineze impotriva COVID-19, informeaza AFP. Joaquim Sauer, care a fost pana la pensionarea…

- Europa este in continuare intr-o criza a a gazelor naturale alarmanta. Prețurile au crescut la aproape toți furnizorii europeni de gaze. Peste asta vine o noua decizie a Germaniei, care nu face altceva decat sa adanceasca criza. Germania a suspendat certificarea gazoductului Nord Stream 2, ceea ce adauga…

- Poliția germana a surprins in noaptea de 11 noiembrie, pe autostrada B83, intre Hessisch Oldendorf și Fischbeck, un ansamblu rutier care transporta un elicopter, anunța site-ul poliției din orașul Gottingen.Ansamblul rutier era oprit pe marginea drumului din cauza unei avarii. Polițiștii opriți…

- Cei zece cetațeni afgani au fost descoperiți in landul Saxonia-Anhalt din estul Germaniei, dupa ce șoferul a apelat la serviciile de urgența pentru ca auzise zgomote in spatele camionului, in timpul unei pauze, relateaza DPA, potrivit Agerpres . Potrivit poliției federale din Magdeburg, cei zece afgani…

- Sambata, 9 octombrie 2021, la Viena a avut loc un protest impotriva abuzurilor Jugendamt (instituția de protecție a copilului din Germania) și in semn de solidaritate cu familia Camelia și Petru Furdui. Protestul din Viena este al doilea protest pentru susținerea Familiei Furdui și a fost…

- La restaurantele italiene se comit fraude, semnaleaza Europol, prezentand datele unei recente investigații. Ancheta s-a desfașurat mai ales pe teritoriul Germaniei precum și in Italia, prin intermediul „Guardia di Finanza”. Doi experți ai Europol au fost trimiși in Italia pentru aceasta ancheta. Potrivit…