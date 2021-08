Stiri pe aceeasi tema

- Un avion C-130 Hercules al Fortelor Aeriene Romane a plecat la Kabul pentru a repatria ultimii 27 de romani aflati in Afganistan. In aeronava se afla si militarii de la Operatii Speciale care au misiunea sa-i tina pe afgani departe de avionul romanesc.

- UPDATE ora 19:30 – Premierul Florin Citu a informat, marti, ca 27 de cetateni romani aflati in prezent pe aeroportul international din Kabul urmeaza sa fie evacuati cu aeronava Fortelor Aeriene Romane care a plecat in cursul dupa-amiezii spre Afganistan si, totodata, se fac demersuri pentru recuperarea…

