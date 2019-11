Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur puternic a avut loc in noapte de luni spre marți, in Albania. Seismul a avut magnitudinea de 6,4 p scara Richter și este cel mai puternic din ultimii 20 de ani. In urma acestuia, mai multe cladiri s-au prabuși, iar zeci de persoane au fost ranite. Autoritațile se tem ca sub daramaturi ar…

- Un cutremur major s-a produs pe o insula greceasca frecventata de turiști romani. Seismul s-a petrecut in Creta și a fost inregistrat cu o magnitudine de 5,6 grade pe scara Richter. Turcia, Egipt, Grecia și Libia au resimțit și ele cutremurul, scrie realitatea.net.

- A fost din nou cutremur, in dimineața zilei de 11 septembrie 2019, in zona Vrancea. Seismul a avut magnitudine mare, masurata de INFP la 3,8 grade pe scara Richter. Este al doilea produs in aceasta dimineața in Romania.

- SPAIMA… Un cutremur cu magnitudinea de 4,5 grade pe scara Richter a avut loc in urma cu aproximativ o ora. Seismul s-a simțit și in judetul Vaslui, in special la Barlad. Specialiștii au spus ca este un cutremur obișnuit și ca un seism produs in Vrancea devine cu adevarat periculos cand sare de…