Romanescu vrea loc eligibil la europarlamentare pentru Gorj

Fallen Arise și A Tear Beyond vor deschide concertul Nightwish

Nightwish revin dupa 3 ani in Romania, vineri, pe 17 august la ROMEXPO in aer liber pentru un concert memorabil! Showul face parte din turneul mondial “Decades” in care trupa sarbatoreste 20 de ani de activitate si se va bucura de o productie de exceptie. In deschiderea finlandezilor… [citeste mai departe]