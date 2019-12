Romanescu, primarul proiectelor PSD

In ultimii ani, am constatat ca a devenit un adevarat obicei pentru primarul municipiului Targu Jiu, domnul Marcel Romanescu, arogarea meritelor pentru mai multe proiecte de investiție, deși realitatea este cu totul alta. Multe dintre investițiile anunțate de catre domnul Romanescu la Targu Jiu sunt de fapt proiectele fostei administrații publice a primariei municipiului. De aproape trei ani, activitatea ca primar a domnului Romanescu s-a rezumat la criticarea fostei echipe de conducere a primariei, insa ca un paradox, același domn Romanescu nu rateaza ocazia de a se lauda in fața opiniei……