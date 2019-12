Stiri pe aceeasi tema

- Filarmonica din Sibiu a anuntat joi ca „Bach Unseen”, singurul concert de muzica clasica in intuneric din Romania, va avea loc la Sala Thalia din municipiu, cu casa inchisa, potrivit unui comunicat de presa remis Agerpres.

- In primele cinci zile de la startul Black Friday pe eMAG , 73% dintre comenzile plasate in ziua cu cele mai multe reduceri din an au fost expediate, iar 62% dintre acestea au ajuns deja la clienți. „In primele 48 de ore, 265 de tiruri cu produse au plecat din depozitul eMAG catre hub-urile curierilor.…

- FOTO – Arhiva Cel mai mare retailer online din Romania a realizat vanzari de peste 115 milioane de lei in prima jumatate de ora de la startul Black Friday 2019, potrivit unui comunicat. Black Friday 2019 a demarat la ora 7:25 in aceasta dimineata si au fost plasate peste 100.000 de comenzi in primele…

- Retailerul online eMag anunta vanzari de peste 115 milioane de lei, la doar 30 de minute dupa inceperea evenimentului de shopping Black Friday, care a debutat la ora 6:55. La momentul inceperii evenimentului de reduceri, pe platforma online erau peste 220.000 de oameni, care au plasat…

- Candidatul Alianței USR PLUS la prezidențiale, Dan Barna, a votat, duminica, la Sibiu. El a mers la secția de votare impreuna cu soția sa, cu parinții și frații sai. In momentul in care a introdus votul in urna, Barna a aratat spre camerele video ștampila și a spus: „Aici e puterea cetațenilor”. „Am…

- Accidentul ingrozitor a avut loc in localitatea Carțișoara din județul Sibiu. Cei doi copii erau insoțiți de o femeie, iar in momentul in care au fost loviți de mașina, traversau regulamentar pe trecerea de pietoni. La aceasta ora, mai multe echipaje de Ambulanța intervin la locul accidentului. Potrivit…

- Un numar de 17 universitati romanesti sunt prezente in primele 300 de universitati in QSc GB University Ranking 2020 – Emerging Europe & Central Asia, informeaza AGERPRES . Universitatea “Babes-Bolyai” se afla pe locul 40, Universitatea din Bucuresti ocupa locul 42, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”…

- Statul iși extinde rețeaua de magazine in care se vand doar alimente romanești. Al doilea supermarket a fost inaugurat in Capitala, dupa ce, saptamana trecuta, un altul a fost deschis la Sibiu. Prețurile la unele produse sunt insa mai mari ca in piețe.