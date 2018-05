Stiri pe aceeasi tema

- Irina Begu, locul 38 WTA, a pierdut contra rusoaicei Maria Sharapova, locul 52 WTA, in turul II al turneului de la Madrid, scor 5-7, 1-6. Dupa ce a eliminat-o in primul tur pe Mihaela Buzarnescu, Maria Sharapova a eliminat-o azi si pe Irina Begu. In runda urmatoare, Masha va juca impotriva invingatoarea…

- Organizatorii turneului Premier Mandatory de la Madrid au anunțat programul zilei de luni. Irina Begu, Simona Halep și Mihaela Buzarnescu vor intra pe teren. Irina Begu și Maria Sharapova se vor intalni luni in al 2-lea meci de pe arena Manolo Santana. Partida va incepe imediat dupa terminarea duelului…

- Maria Sharapova (31 de ani, 53 WTA) s-a calificat in turul secund al turneului de la Madrid dupa victoria in fața Mihaelei Buzarnescu, scor 4-6, 1-6, și a complimentat-o pe romanca. Masha a fost pusa pe glume la conferința de presa, glumind pe seama celor 4 infrangeri consecutive care au precedat meciul…

- La o zi distanța dupa ce a disputat finala turneului de la Praga, Mihaela Buzarnescu a intrat in "scena" la competiția "Premier Mandatory" de la Madrid. Jucatoarea noastra nu a gasit soluții pentru jocul Mariei Sharapova, cedand in doua seturi, scor 6-4, 6-1. A fost a doua victorie a rusoacei din tot…

- SIMONA HALEP - EKATERINA MAKAROVA LIVE VIDEO STREAMING DIGI SPORT:Liderul mondial va juca al doilea meci pe terenul Manolo Santana, impotriva Ekaterinei Makarova, dupa intalnirea dintre Caroline Wozniacki si Daria Gavrilova, care va incepe la ora 12:00. SIMONA HALEP - EKATERINA MAKAROVA LIVE…

- LIVETEXT Simona Halep – Ekaterina Makarova, in primul tur la Madrid. Romanca o conduce cu 4-2 la general pe rusoaica. Cele doua s-au infruntat doar pe hard. La 29 de ani, makarova este pe locul 32 WTA la simplu. Sta mai bine la dublu, unde ocupa locul 2 in lume, facand pereche cu o alta rusoaica, Elena…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, o va infrunta pe rusoaica Ekaterina Makarova in prima runda a turneului WTA de la Madrid, pe care l-a castigat in ultimii doi ani, potrivit tragerii la sorti efectuate vineri. Halep are 4-2 in meciurile directe cu Makarova (29 ani, 32 WTA),…

- Monica Niculescu, locul 99 WTA si favorita 8 in calificari, a eliminat-o, luni, pe rusoaica Maria Sharapova, in primul tur de la turneul de tenis Qatar Open. La aceasta competitie mai participa la simplu Simona Halep, Irina Begu, Sorana Cirstea si Mihaela...