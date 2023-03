Româncele sunt cele mai sărace femei din Europa Statistici ingrijoratoare chiar de 8 martie: romancele sunt cele mai sarace femei din Europa. Cele mai expuse sunt romancele provenite din medii sarace, de etnie rroma sau cele care au probleme de sanatate și nu pot lucra. Dar si despre cele care sunt casnice și iși ingrijesc copiii sau parinții, precum și cele care au […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

