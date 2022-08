Bernadette Szocs si austriaca Sofia Polcanova vor fi adversarele Elizei Samara si Andreei Dragoman, in finala la dublu feminin de la Campionatul European de tenis de masa. Szocs si Polcanova au trecut in semifinale de Adina Diaconu/Maria Xiao (Spania), scor 3-0. In finala programata la ora 20.00, Berni si Sofia vor juca impotriva perechii romanesti Elizabeta Samara/Andreea Dragoman. Romania are astfel asigurata o medalie de aur, una de argint si una de bronz (prin Adina Diaconu) la CE de la Munchen. Prima medalie la actuala editie a CE a fost obtinuta de Bernadette Szocs si Ovidiu Ionescu, argint…