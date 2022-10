Stiri pe aceeasi tema

Rapid Bucuresti, a invins duminica, la Mioveni, formatia daneza Team Esbjerg, scor 34-32 (19-14), intr-un meci contand pentru grupa B a Ligii Campionilor la handbal feminin, transmite Mediafax.

Federatia Romana de Handbal a anuntat, vineri, ca EHF a atribuit Romaniei organizarea EURO 2023, W19.

CSM Bucuresti a evitat in extremis infrangerea si a terminat la egalitate cu echipa germana SG BBM Bietigheim, 28-28 (13-16), duminica, in Sala Polivalenta din Capitala, intr-un meci din Grupa A a Ligii Campionilor la handbal feminin.

Vicecampioana Romaniei la handbal feminin, CSM București, a dispus duminica fara emoții, in deplasare, de echipa franceza Brest, scor 26-33 (13-17), in etapa a doua a fazei grupelor Ligii Campionilor, transmite Mediafax.

Vicecampioana en-titre la handbal feminin, CSM Bucuresti, a invins duminica, pe teren propriu, formatia Krim Ljubljana, scor 30-28 (17-19), in primul meci din grupa A a Ligii Campionilor.

Vicecampioana CSM Bucuresti a invins vineri, in deplasare, formatia slovena Krim Ljubljana, in meci amical. Antrenorul Adrian Vasile s-a bucurat de revederea cu Gianni Cretu, castigator al Ligii Campionilor in 2022 la volei masculin si antrenor al nationalei Sloveniei.

Vicecampioana CSM Bucuresti a invins marti, in deplasare, formatia ungara FTC Budapesta, scor 22-21 (13-10), in primul meci amical din trei programate in intervalul 9-14 august.

Echipele feminine de handbal si volei ale Romaniei au debutat cu infrangeri, luni, la cea de-a XVI-a editie de vara a Festivalului Olimpic al Tineretului European (FOTE 2022), de la Banska Bystrica (Slovacia).