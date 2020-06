Stiri pe aceeasi tema

- La data de 09 iunie a.c., politistii de investigatii criminale din Inspectoratului de Poliție Județean Buzau, sprijiniti de luptatori din cadrul Serviciului pentru Actiuni Speciale, au efectuat doua perchezitii domiciliare in municipiul Buzau, la o persoana banuita de proxenetism.

- RESITA – Potrivit primarului Resitei, strazile prinse in procesul de reabilitare si modernizare din Lunca vor avea parte și de piste de biciclete, de copaci din zece in zece metri, de banci, cosuri de gunoi si orice e necesar pentru a le ridica la nivelul celor din Occident! Pentru a pune lucrurile…

- Nu se știe cand uzina va ajunge la 100% capacitate, totul depinzand de cererea din cele mai mari piețe din Occident și de modul in care aceste țari vor relaxa restricțiile, a mai spus el. Dacia a reluat producția la uzina de motoare pe 21 aprilie și la cea de vehicule pe 4 mai, in doua schimburi.…

- Originara din Zalau, Simona Suciu (42 de ani) traieste de 12 ani in Paris, unde lucreaza ca asistent medical atat in sistemul privat, la un centru de batrani, cat si in sistemul public, la spitale din Paris, pe Sectiile Medicina geriatrica si medicina interna. Romanca se numara printre cele peste 125.000…

- Horatiu Moldovan a declarat, luni, la Digi 24, ca statul a reusit prin masurile luate sa mentina un ritm de crestere moderat. "Statul a facut foarte mult pentru ca a reusit sa gestioneze in aceste doua luni rata infectiilor care s-a mentinut intr-un ritm de crestere moderat, intr-un ritm de crestere…

- Romanca Simona Suciu, asistent medical, spune ca Franta nu a invatat din experienta Italiei si nu a luat in serios pandemia de coronavirus, lucru care a facut ca situatia sa scape de sub control.

- In timpul unei revolte declanșate la cantina, mai mulți deținuți, unii dintre ei condamnați pe viața, au reușit sa evadeze dintr-o inchisoare din nord-estul Thailandei.Conform Reuters, care citeaza oficiali ai ministerului justiției, deținuții au dat foc cantinei penitenciarului, pe fondul unor zvonuri…

- Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul Teritorial Salaj au dispus, luni, 16 martie, reținerea pentru o perioada de 24 de ore a trei barbați pentru savarșirea infracțiunii de trafic de persoane.