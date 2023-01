Stiri pe aceeasi tema

- In actul de sesizare a instantei se arata ca, in 2020, un autor neidentificat ar fi abordat o femeie din Constanta pe retelele de socializare, prezentandu se ca fiind militar american ce doreste o familie cu aceasta si care ar urma sa i trimita 1,5 milioane de euro. Astfel, spun procurorii, femeia ar…

- Statele Unite si Rusia continua discutiile pentru eliberarea fostului militar american Paul Whelan, aflat in detentie pe teritoriul rus, iar un oficial american a discutat cu el joi, informeaza agentia Reuters si cotidianul Le Figaro.

- Congresmeni republicani din Camera Reprezentantilor a SUA au promis ca, si dupa ce partidul lor va prelua in ianuarie controlul acestei camere a Congresului, acest partid isi va mentine sprijinul bipartizan - impreuna cu democratii - fata de ajutorul militar oferit Ucrainei, dar nu va accepta modul…

- In data de 18 noiembrie, plutonierul adjutant Musat Aurelian si a luat la revedere de la colectivul Batalionului 341 Infanterie ,,Constanta", dupa o activitate de aproximativ 25 de ani.Acesta a decis sa isi continue cariera intr o structura din subordinea Statului Major al Fortelor Navale., transmit…

- E ancheta la Constanța, unde doua fete de 14 și 15 ani s-au luat la bataie din cauza unui baiat, intr-un parc din oraș. In doar cateva minute, in jurul lor s-au strans zeci de tineri, dar niciunul nu a intervenit sa le desparta, ba chiar le-au facut galerie și le-au incurajat.

- Un motociclist și-a pierdut viața in Mamaia, dupa ce a fost lovit de un american de 80 de ani. Poliția a deschis o ancheta Pe o șosea din județul Constanța s-a petrecut o tragedie, vineri seara, in stațiunea Mamaia. Un motociclist, tata a doi copii, a murit, dupa ce a fost izbit in plin de o mașina…

