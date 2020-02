Stiri pe aceeasi tema

- Romanca venita sambata noapte din China a fost preluata de la aeroport de medici și dusa la Institutul „Matei Balș” din Capitala, unde va sta in carantina pentru a afla daca are sau nu coronavirus. Deși nu prezinta simptome specifice virusului, femeia a fost testata.„Este o femeie venita din…

- O studenta din Romania, care s-a intors azi noapte din China, a fost preluata de medici și dusa la Institutul Matei Balș din Capitala, pentru a i se face testul de depistare a coronavirusului. Tanara invața in China și in ultimele doua saptamani a fost in vacanța intr-o zona unde s-au inregistrat multe…

- Alerta, dupa ce o studenta a ajuns sambata noapte din China, informeaza antena3.ro. Aceasta a fost transportata la Institutul National de Boli Infectioase "Matei Bals" pentru testul de coronavirus. Tanara a fost pentru doua saptamani in vacanta intr una dintre cele mai afectate zone de virusul ucigas.Aseara…

- O romanca pasagera a unui avion Fly Dubai, ce a aterizat sambata seara pe Aeroportul Henri Coanda, in jurul orei 22:20, a fost preluata de medici și dusa la Institutul Matei Balș din Capitala, pentru a i se face testul de depistare a coronavirusului, transmite Digi24.ro.

- Dintre cele 13 persoane, este vorba despre opt romani și cinci chinezi, conform Mediafax.Persoanele care s-au intors din China trebuie sa stea izolate in propriile case timp de doua saptamani, ca masura de prevenire a raspandirii coronavirusului.Acestea nu au simptomele bolii, dar medicii le-au recomandat…

- Un tanar de 24 de ani, care studiaza in China și care s-a intors cu noua zile in urma in Romania, a fost adus, ieri, la Institutul de Boli Infecțioase Matei Bals din Capitala, pentru a fi testat. Barbatul...

- Tanarul din Bacau adus luni la Institutul ”Matei Bals” din Capitala cu suspiciune de coronavirus, dupa ce in urma cu cateva zile revenise din China, nu este infectat. El are gripa, iar marti va fi externat, urmand sa se trateze in ambulatoriu.

- Primul roman suspect de coronavirus este un tanar de 24 de ani din Bacau, care s-a intors din China, de la studii, in urma cu o saptamana. Pacientul este transferat la Institutul Matei Bals din Capitala, unde va fi tinut in carantina, pana cand medicii vor confirma sau nu diagnosticul. Maine, alti 25…