- Un chinez s-a prezentat, luni, la Spitalul Pantelimon din Capitala pentru ca se simțea rau. Testele rapide au indicat faptul ca barbatul nu are coronavirus, insa el a fost trimis la Institutul „Matei Bals” pentru investigatii amanuntite.Barbatul a anuntat ca in luna decembrie a venit, din…

- O studenta romanca, pasagera a unui avion Fly Dubai, a fost preluata de medici si transportata la Institutul Matei Bals din Capitala, imediat dupa ce a aterizat sambata seara pe Aeroportul Henri Coanda, in jurul orei 22:20, la intoarcerea din China. Acesteia i se va face testul pentru depistarea coronavirusului.

- Deea este unul dintre copiii de la Școala Generala 133 din Capitala pentru care, astazi, orele de curs s-au incheiat la spital dupa o dezinsecție. Fetița, eleva in clasa a VII-a, a ajuns la ”Marie Curie” cu o ambulanța, iar la scurt timp, din cauza starii grave in care se afla, medicii au conectat-o…

- Un conflict violent a avut loc joi seara, in Capitala, intre doua grupuri de interlopi, una cu legaturi cu Gruparea sportivilor, doua persoane ajungand la spital in stare grava. Doi dintre cei implicati in conflict sunt cercetati pentru tentativa de omor.

- Primaria Sectorului 1 din Bucuresti a lansat, prin Compania de Investitii si Dezvoltare in Sanatate si Domenii de Interes Public - Privat Sector 1, o licitatie de 2,41 miliarde lei (504 milioane euro), fara TVA, pentru constructia unui spital de urgenta categoria I A, potrivit unui anunt publicat…

- Un copil de 10 ani din Bucuresti a suferit joi un grav accident pe partia de schi din Sinaia, fiind transportat de urgenta cu un elicopter SMURD la un spital in Capitala. Daniel Banu, sef-serviciu la Salvamont...

- Un bebeluș de numai patru luni, una din victimele incendiului produs in aceasta dimineața, 26-decembrie, intr-o gospodarie din localitatea Sighetu Silvaniei, a fost preluat de elicopterul SMURD de la Jibou pentru a fi transportat la Spitalul de Arsi din Bucuresti.

- ”Cand am deschis salonul, ma așteptam sa vina controale, ca la noi, sa vada daca totul este in regula, daca avem scurgere, dezinfectant, tot ce trebuie. N-a venit nimeni, cu excepția unui domn de la primarie, care ne-a explicat cum este treaba cu taxele, adica 4 lire pe luna, dar vreme de doi ani suntem…