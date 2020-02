Stiri pe aceeasi tema

- O romanca de 54 de ani si-a pierdut viata in Spania, dupa ce Peninsula Iberica a fost lovita in plin de furtuna Gloria, care a adus rafale puternice de vant si precipitatii masive. Romanca obisnuia de mai mult timp sa doarma alaturi de sotul ei intr-un parc din Gandia. De altfel, conform 20 Minutos,…

- In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, Ministerul Afacerilor Interne supune dezbaterii publice un proiect de Ordonanta a Guvernului pentru modificarea si completarea unor acte normative care cuprind dispozitii privind evidenta persoanelor…

- Vestea mortii Cristinei Topescu a venit ca un trasnet pentru o tara intreaga! Cadavrul ei a fost gasit dupa trei saptamani, in seara zilei de duminica, 12 ianuarie. Potrivit surselor noastre, jurnalista s-ar fi stins din viata pe 28 decembrie. Spynews.ro va prezinta detalii socante despre ce se intampla…

- Un barbat din Husi este acuzat ca ar fi furat de la morga trupul neinsufletit al unui prieten din copilarie. Chemat sa dea explicatii la politie, omul este acum stupefiat. Spune ca nu a incercat decat sa organizeze o inmormantare crestineasca.

- Trupul fostului soț al Ilenei Ciuculete a ajuns in țara, dar din punctul de vedere al anchetatorilor lucrurile nu sunt incheiate, existand multe suspiciuni asupra modului in care s-a produs teribilul accident. Viviana, fosta lui partenera de viața a reușit sa faca demersurile pentru a readuce in țara…

- O romanca data disparuta sambata seara in Italia a fost gasita moarta, scrie observator.tv. Trupul ei neinsufletit a fost vazut intr un rau din Rovigo, in nord estul tarii.Anchetatorii italieni spun ca, cel mai probabil, romanca de 48 de ani s a sinucis.Femeia a disparut de acasa din Rovigo, iar, dimineata,…

- Ana Maria Lacramioara s-a nascut in Romania si a fost adoptata de mica de o familie de italieni din localitatea Giardinello, provincia Palermo. Barbatul este originar din localitatea Partinico, situata la circa 8 kilometri distanta de Giardinello, are o firma de constructii si este casatorit.…

- Politistii italieni au anuntat, in cursul zilei de sambata, ca au identificat trupul neinsufletit al unei femei gasita fara suflare la inceputul lui octombrie, in raul Garigliano. Anchetatorii au anuntat ca femeia gasita moarta era Verginica, o romanca in varsta de 51 de ani. Romanca gasita moarta facuse…